Нарышкин заявил, что в противостоянии с Западом победа останется за Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что на сегодняшний день Россия борется за свое историческое будущее, выразив уверенность, что в противостоянии с Западом победа останется за РФ.

«Уважаемые друзья, наша страна сегодня переживает очень важный и ответственный период своей истории. Россия последовательно отстаивает общечеловеческие ценности, борется за своё место в мире, за своё историческое будущее, и, несомненно, победа будет за нами», - заявил глава СВР во время церемонии вручения магистерских дипломов выпускникам Высшей школы государственного администрирования МГУ имени Ломоносова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Нарышкин заявил, что любые стремления тоталитарно-либеральных режимов западных стран «отменить Россию» только выдают их «маниакальную веру», что мир вращается вокруг них, а также повинуется их приказам.