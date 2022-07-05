Арестованная в России американская баскетболистка Грайнер обратилась к Байдену Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арестованная в России американская баскетболистка Бриттни Грайнер обратилась к президенту США Джо Байдену, направив ему письмо.

Как передает Bloomberg, обращение было передано в Белый дом через представителей баскетболистки. В письме спортсменка попросила освободить ее, указав на опасение, что никогда не сможет вернуться домой. «Я боюсь, что могу остаться здесь навсегда», - написала она.

Грайнер также попросила американского лидера сделать все для того, чтобы помочь ей освободиться, отметив, что всегда поддерживала его. «Я проголосовала впервые в 2020 году и выбрала вас. Я верю в вас. Я могу принести много пользы на свободе, если вы поможете мне ее восстановить», - заявила спортсменка.

Напомним, Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево в начале марта этого года. Ее обвинили в контрабанде наркотиков. Баскетблистка выступала в России с 2015 года, а также дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.