Минобороны России заявило об уничтожении до 150 украинских военных в Харькове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ во вторник, 5 июля, заявило, что Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли удар и уничтожили до 150 украинских военных, а также 12 единиц украинской военной техники в Харькове.

«В городе Харьков высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как сообщил официальный представитель министерства, российским оружием также были поражены два пункта управления Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР), а именно в районе Звановки и Ивано-Дарьевки. Кроме того, были поражены четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами а Харьковской области в районе Красного, а также украинская военная техника в 18 районах, в том числе в пункте временной дислокации наемников, расположенном в районе населенного пункта Лиманы, который находится в Николаевской области.