В России создадут информационный банк экстремистских материалов Фото: REUTERS

Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс административного судопроизводства РФ и закон «О противодействии экстремистской деятельности», предусматривающие создание информационного банка данных экстремистских материалов.

«Закон предусматривает создание государственной информационной системы – специализированного информационного банка данных экстремистских материалов. Оператором системы будет Министерство юстиции. На проведение всех необходимых мероприятий по созданию информационного банка экстремистских материалов до вступления закона в силу отводится год», – сказано на сайте Госдумы.

Как рассказал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, что информационный банк позволит повысить эффективность работы при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, а также при подготовке профилактических мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму. Он объяснил, что в отличие от федерального перечня экстремистских материалов Минюста России это будет государственная информационная система ограниченного доступа.