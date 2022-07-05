Госдума проголосовала за поправки о спецмерах в экономике при военных операциях Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственная дума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект об обеспечении вооруженных сил при проведении военных операций за пределами страны.

Как заявил вице-премьер Юрий Борисов в ходе дискуссии, данные поправки не предполагают перепрофилирование гражданских производств, отметив, что российская армия получает все необходимое во время специальной военной операции на Украине и оборонные предприятия страны работают бесперебойно.

Согласно поправкам, правительство страны получает право вводить специальные меры в экономике при проведении военных операций, определяя порядок финансирования и материально-технического обеспечения. Кабмин также получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов.

При введении подобных мер в сфере экономики кабмин будет также иметь право устанавливать особенности регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, а также их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах. Среди прочего речь идет о порядке и условиях привлечения к работе в ночное время и в выходные дни, а также в нерабочие праздничные дни.

При введении специальных мер в экономике компании в стране будут не вправе отказываться от контрактов, направленных на обеспечение военных операций.