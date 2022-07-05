Немцы обрадовались новости об отъезде украинского посла из Германии

Андрей Мельник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались новости о возможном отъезде посола Украины в Берлине Андрея Мельника из Германии. В комментариях многие поставили под вопрос профессионализм украинского дипломата.

«Очень хорошие новости для Германии. Некоторые его действия были возмутительны», - отметил один из комментаторов.

«Шаг, который давно назрел. Этот человек невыносим», - поддержал его мнение еще один.

Один из читателей предложил Мельнику стать послом на Пандоре - место действия фильма «Аватар».

Еще один комментатор выразил надежду, что «наглости и оскорблениям со стороны Украины придет конец», указав на то, что «Мельника давно должны были депортировать».

«Он не наш друг. Он даже нечестный партнер», - добавил другой.

Другой указал на то, что правительство должно было потребовать «увольнения этого "посла" сразу же после его первых дипломатических промахов».

Ранее издание Bild заявило, что Мельник вскоре может покинуть свой пост, продолжив работу на посту замминистра иностранных дел Украины.

Напомним, Мельник ранее часто критиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца. Так, один раз он заявил, что тот проявляет нерешительность в отношении Киева и вяло реагирует на события, связанные с кризисом на Украине, а также назвал его «обиженной ливерной колбасой». Как писал сайт kp.ru, сам дипломат сказал, что не видит причин для извинений.