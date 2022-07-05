Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от коронавируса «Салнавак» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения России зарегистрировало назальную вакцину против коронавируса «Салнавак», разработанную компанией «Генериум».

Как следует из информации, размещенной на сайте в Госреестра лекарственных средств, препарат будет выпускаться в виде назального спрея. Это комбинированная векторная вакцина, состоящая из двух компонентов на основе аденовирусных векторов. Вакцинация «Салнаваком» проводится в два этапа с интервалом в три недели.

Препарат используется для иммунизации граждан в возрастей от 18 до 60 лет. В настоящее время клинические испытания вакцины пока не завершены, ее регистрация проходила по упрощенной схеме. В России это вторая зарегистрированная назальная вакцина от коронавируса после «Спутника V».

Как писал сайт Kp.ru, в конце апреля этого года Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Скайвира» фармкомпании «Промомед». Он может быть показан для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых.