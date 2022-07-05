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Политика5 июля 2022 12:18

Министр Камчатского края назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой»

Слова министра уже привлекли внимание губернатора края
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Министр Камчатского края назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой»

Министр Камчатского края назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой», не согласившись при этом с расчетами, сделанными вице-президентом Российского союза туриндустрии Ольгой Санаевой, согласно которым стоимость недельного тура на Камчатку обойдется в 45 тысяч рублей.

В союзе туриндустрии ранее сообщили, что у российских граждан появилась «уникальная возможность посетить Камчатский край», отметив, что стоимость тура с перелетом, а также проживанием и питанием будет бюджетной. Как передает портал astv.ru, по мнению министра Камчатского края, такие туры не принесут какой-либо пользы экономике региона.

По его словам, на 45 тысяч рублей туристам в Петропавловске-Камчатском можно только «глотать слюну, глядя на ценники». «Нам зачем это нужно? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?» - заявил министр.

Слова главы ведомства уже привлек внимание губернатора края Владимира Солодова. «Кумарьков использовал откровенно хамские эпитеты по отношению к людям, стремящимся организовать свой отдых по разумным ценам с экономией для семейного бюджета», - написал глава региона в своем Telegram-канале, отметив, что «чиновник повел себя недостойно», а подобные высказывания назвал недопустимыми для министра и не соответствующими позиции края.