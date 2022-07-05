Министр Камчатского края назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой», не согласившись при этом с расчетами, сделанными вице-президентом Российского союза туриндустрии Ольгой Санаевой, согласно которым стоимость недельного тура на Камчатку обойдется в 45 тысяч рублей.

В союзе туриндустрии ранее сообщили, что у российских граждан появилась «уникальная возможность посетить Камчатский край», отметив, что стоимость тура с перелетом, а также проживанием и питанием будет бюджетной. Как передает портал astv.ru, по мнению министра Камчатского края, такие туры не принесут какой-либо пользы экономике региона.

По его словам, на 45 тысяч рублей туристам в Петропавловске-Камчатском можно только «глотать слюну, глядя на ценники». «Нам зачем это нужно? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?» - заявил министр.

Слова главы ведомства уже привлек внимание губернатора края Владимира Солодова. «Кумарьков использовал откровенно хамские эпитеты по отношению к людям, стремящимся организовать свой отдых по разумным ценам с экономией для семейного бюджета», - написал глава региона в своем Telegram-канале, отметив, что «чиновник повел себя недостойно», а подобные высказывания назвал недопустимыми для министра и не соответствующими позиции края.