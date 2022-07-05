Польша намерена передать попавшие под санкции компании с российским участием под свое управление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские власти собираются передать попавшие под санкционные ограничения в республике компании с российским участием под принудительное управление для дальнейшей продажи. Такое заявление во вторник, 5 июля, сделал министр по вопросам развития и технологий Польши Вальдемар Буда в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства, на котором был принят данный закон.

«Мы приняли важное решение о введении института так называемого временного принудительного управления», - сказал польский министр, уточнив, что это будет орган, работающий с фирмами, на которые распространяются ограничительные меры.

По его словам, данная мера поможет управлять предприятием, попавшим под санкционные ограничения, «с целью его продажи, а также позволит обеспечить интересы работников».

В конце апреля пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что власти республики обязали компанию Novatek Green Energy, «дочку» российского «Новатэка», передать свою газотранспортную инфраструктуру под управление польским компаниям.