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Общество5 июля 2022 12:45

Госдума РФ одобрила предоставление статуса ветерана для гражданских участников спецоперации на Украине

Эти категории граждан получат меры соцподдержки
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Госдума РФ одобрила предоставление статуса ветерана для гражданских участников спецоперации на Украине

Госдума РФ одобрила предоставление статуса ветерана для гражданских участников спецоперации на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума России в ходе пленарного заседания сегодня, 5 июля, приняла в третьем, итоговом чтении закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, участвующим в спецоперации России на Украине.

Закон "Единой России" наделяет гражданских лиц, выполняющих задачи спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий. К данным категориям отнесли гражданский персонал ВС России, сотрудников ремонтных бригад, врачей и других специалистов.

После того, как документ будет принят, граждане названных категорий смогут получить соответствующие меры соцподдержки - налоговые льготы и другие преимущества.

Ранее сообщалось, что законопроект о распространении статуса ветерана на добровольцев России в Донбассе подготовлен и направлен на рассмотрение правительству, об этом журналистам рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).