Госдума РФ одобрила предоставление статуса ветерана для гражданских участников спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума России в ходе пленарного заседания сегодня, 5 июля, приняла в третьем, итоговом чтении закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, участвующим в спецоперации России на Украине.

Закон "Единой России" наделяет гражданских лиц, выполняющих задачи спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий. К данным категориям отнесли гражданский персонал ВС России, сотрудников ремонтных бригад, врачей и других специалистов.

После того, как документ будет принят, граждане названных категорий смогут получить соответствующие меры соцподдержки - налоговые льготы и другие преимущества.

Ранее сообщалось, что законопроект о распространении статуса ветерана на добровольцев России в Донбассе подготовлен и направлен на рассмотрение правительству, об этом журналистам рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).