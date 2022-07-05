США планируют использовать воздушные шары против российского гиперзвукового оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон работает над новым планом, который, по мнению американских военных, позволит получить преимущество перед гиперзвуковым оружием России и Китая. Как передает Politico, основой данного плана станут воздушные шары.

«Эта идея может показаться научной фантастикой, но бюджетная документация Пентагона указывает, что технология переходит из научного сектора Министерства обороны на военную службу», - заявляет издание.

Как сообщается, за последние два года, на данный проект было потрачено примерно 3,8 миллиона долларов, и в планах Соединенных Штатов выделить еще около 27,1 миллиона долларов на фискальный следующий год.

Отмечается, что сами шары собираются использовать в рамках обширной системы наблюдения Министерства обороны США, а позже в качестве средства обнаружения гиперзвуковых ракет. Такие устройства должны расположиться в стратосфере, а по своему функционалу заменить более дорогие спутники.