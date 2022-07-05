Экс-глава МИД Австрии покинула страну из-за угроз убийством Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уехала из страны из-за угроз убийством и теперь не дает интервью. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление экс-лавы внешнеполитического ведомства республики.

«В сообщениях, адресованных репортеру Washington Post, Кнайсль заявила, что она "не дает интервью" и что она эмигрировала из Австрии из-за "угроз убийством"», - говорится в заявлении издания.

Ранее Европарламент принял резолюцию, призвав бывших европейских политиков, в том числе, бывшего канцлера ФРГ Герхарду Шредеру покинуть должности, которые те занимали в российских компаниях, допустив при этом внесение европейских политиков в санкционные списки Евросоюза.

Позже Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти», в котором она занимала должность независимого директора. В своем заявлении экс-министр отказалась от продления полномочий на второй строк. Она входила в состав совета директоров «Роснефти» с июня прошлого года.