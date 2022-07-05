Президент Эстонии выступил за продолжение дипотношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Эстония должны продолжать дипломатические отношения, считает эстонский президент Алар Карис.

«До тех пор пока это возможно, это должно быть сделано. Это также стало одной из причин, по которой я аккредитовал здесь российского посла. Чтобы не было ситуации, когда нашего посла отзывают из Москвы», – передает слова политика национальная телерадиовещательная компания ERR.

Как объяснил Карис, при помощи посольства можно получать информацию о событиях, происходящих в стране. По словам президента Эстонии, дипломатическое представительство позволяет «хоть немного улавливать происходящее, например настроения людей».

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге закрылось Генеральное консульство Эстонии. С 25 апреля дипломаты более не принимают и не оформляют документы – как связанные с визами, видом на жительство, так и прочие.

Как писал сайт Kp.ru, власти Эстонии в рамках санкций Евросоюза ввели с 17 апреля 2022 года запрет на заход в свои порты российских судов.