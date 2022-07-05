Times: Британии хватит боеприпасов на два дня в случае конфликта с Россией Фото: REUTERS

Британии хватит боеприпасов всего на два дня в случае войны с Россией, королевству не хватает снаряжения для реализации боевых задач, написал британский журналист Эдвард Лукас в авторской публикации для издания Times.

"Кошмар для каждого солдата надвигается на армию Великобритании в случае войны с Россией. Подробности засекречены, хотя, очевидно, не для русских. Но общая картина мрачная и очевидная: Британии не хватает снаряжения для реализации своей главной военной задачи... На прошлой неделе на конференции по сухопутным войнам (RUSI Land Warfare 2022 - прим. ред.) отмечалось, что при российских темпах ведения огня у нас закончатся артиллерийские снаряды всего за два дня", - сообщил журналист.

Также он отметил, что в случае нехватки боеприпасов при возможном противостоянии с Россией Британии придется уповать только на поддержку со стороны США.

Ранее Министр обороны Британии заявил, что страна не будет вступать в конфликт с Россией и российской армией. Великобритания не будет отправлять войска на Украину, так как та не является членом НАТО.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 июля 2022 года можно прочитать здесь.