Финская компания VR не планирует возобновлять движение поездов Allegro в Санкт-Петербург Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Финский железнодорожный перевозчик VR Transpoint пока не планирует возобновлять движение пассажирских поездов Allegro между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

«В настоящее время VR не планирует возобновлять движение поездов Allegro», – рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Как писал сайт kp.ru, в конце марта этого года движение пассажирского поезда Allegro сообщением Хельсинки – Санкт-Петербург прекратилось. Соответствующее решение рекомендовали принять железнодорожной государственной компании VR власти Финляндии.

Министр управления государственной собственностью страны Тютти Туппурайнен рассказала, что использование Allegro в условиях санкций нецелесообразно. По ее словам, регулярный транспорт был необходим, чтобы финны могли вернуться в свою страну, и к настоящему моменту все желающие это уже сделали. Allegro является единственным регулярным железнодорожным транспортом между Россией и Евросоюзом, авиасообщение пока вовсе отсутствует.