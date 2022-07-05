Мэр Донецка сообщил о гибели десятилетней девочки при обстреле украинскими войсками

Во время обстрела Донецка ВСУ была убита десятилетняя девочка Фото: REUTERS

Во время обстрела Донецка Вооруженными силами Украины была убита десятилетняя девочка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По информации «КП-Донецк», украинские военные вели обстрел с применением артиллерии калибра 155 миллиметров. В течение получаса в жилых кварталах города разорвались 30 снарядов, один из которых и убил ребенка – это произошло в Ворошиловском районе Донецка.

Кроме того, сообщается о гибели мирной жительницы города в результате обстрела в Петровском районе. Между тем в Куйбышевском районе города после ударов ВСУ сгорели несколько домов, были повреждены газопровод и линия электропередач, а также обесточены пять подстанций. Украинские силовики вели обстрел Донецка с позиций в селе Первомайском.

Как писал сайт kp.ru, в середине июня при обстреле ВСУ центра Донецка погибли три человека, еще несколько человек были ранены осколками и получили ожоги.