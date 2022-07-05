В Донецке 10-летнюю девочку на глазах у матери убило снарядом ВСУ Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Донецке в результате обстрела украинскими войсками погибла 10-летняя девочка. Об произошедшем сообщил глава города Алексей Кулемзин.

"Пятый канал" публикует кадры с мета, а также уточняет, что вооруженные формирования Украины выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по жилому району.

На видео показано, как по всему городу разлетелись обломки сооружений. Дома людей сильно разрушены, в них выбитые окна, поломаны заборы. В момент обстрела в одном из домов находилась мама с ребенком. Женщина выжила, однако единственного ее ребенка - 10-летнюю девочку - прямо у нее на глазах разорвало снарядом ВСУ. Сейчас мать погибшей находится в шоке от горя.

- Она была у меня. Одна, которую берегла, как не знаю кого, - прокричала женщина в рыданиях.

Накануне сообщалось, что мирная жительница погибла, еще двое человек получили ранения в Киевском районе Донецка в ходе обстрела со стороны ВСУ. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), погибла женщина 1980 года рождения, ранены мужчина 1989 и женщина 1959 годов рождения.