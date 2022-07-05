Мининформации ДНР сообщило, что жилье населению Мариуполя восстановят бесплатно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мариуполе бесплатно будут восстанавливать дома, поврежденные в ходе боевых действий, сообщили в Министерстве информации ДНР.

"Мариупольцам бесплатно восстановят жилье", - говорится в Телеграм-канале министерства.

В частности, в домах, которые разрушены менее чем на 30%, подрядчики закроют тепловой контур, а также заменить поврежденную кровлю, двери и внутренние коммуникации.

"Ремонт балконов пока не планируется. Для этого на будущий год разрабатывается программа по созданию общего вида жилых зданий", - уточнили в ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 июля 2022 года можно прочитать здесь.