Путин подписал указ о репатриации резидентами иностранной валюты и рублей

Путин подписал указ о репатриации резидентами валюты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами-участниками внешнеэкономической деятельности РФ иностранной валюты и рублей.

Как сказано в документе, размещенном на портале правовой информации, российские компании смогут выполнять обязательства перед держателями иностранных еврооблигаций путем размещения в их пользу бондов с аналогичными условиями, например, сроками и доходностью. Кроме того, правительственная комиссия получает полномочия вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета, открытые в расположенных за пределами России банках и других финансовых организациях.

Также правительственная комиссия будет наделена правом ограничивать резидентам осуществление переводов средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Указ предусматривает также запрет резидентам России зачислять на заграничные счета валютные доходы, полученные в виде дивидендов от российских компаний.