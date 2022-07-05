Как отразится на России снижение Ираном цены на нефть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агентство Bloomberg сообщило, что Иран решился на вынужденное снижение стоимости своей нефти, чтобы конкурировать с Россией в Китае. Что касается поставок российского сырья в КНР, то они увеличились до рекордных значений из-за западных санкций. В результате ситуация обостряется из-за конкуренции на китайском рынке, который является ключевым как для России и Ирана, так и для Саудовской Аравии и Омана.

Теперь РФ вынуждена продавать свою нефть с дисконтом (то есть со скидкой) из-за санкций, и другим участникам рынка приходится следовать тем же путем, чтобы не потерять долю рынка. Сейчас дисконт иранской нефти к Brent оценивается в 10 долларов за баррель, тогда как скидка на российскую Urals составляет примерно 30 долларов за баррель. Следовательно, за российскими поставщиками остается ценовое преимущество, поделился своим мнением с "Ридусом" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

- Вероятно, дисконты иранской и российской нефти к Brent в дальнейшем выйдут на уровень около 20 долларов за баррель, - полагает эксперт.

Аналитик также рассказал, что Иран наряду с Саудовской Аравией является серьезным конкурентом для России, но потенциал потребления нефти в Китае может "переварить" поставки всех производителей.

Накануне сообщалось, что в 2022 году мир накрыл политический и экономический кризис, а Россия так и вообще с ног до головы обложена санкциями. Но кризис провоцирует рост цен на энергоносители, альтернативы которым пока нет, и, по данным агентства Bloomberg, в 2022 году Россия может заработать более 320 миллиардов долларов на экспорте нефти и газа, что почти на треть больше, чем годом ранее.