Боевики украинской группировки "Медведи SS" признались в убийствах пленных и гражданских Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боевики украинской группировки "Медведи SS" дали признательные показания и рассказали о совершенных ими убийствах пленных и мирных жителей, об этом сообщает ТАСС.

"В числе обвиняемых - снайпер Владимир Гапич, признавшийся в 60 убийствах, повар диверсионно-штурмовой группы, как следует из его показаний, застрелил пятерых пленных", цитирует агентство представителя силовых структур ДНР.

Согласно оценкам силовиков республики, на счету "Медведей SS" – свыше 100 человеческих жизней.

Ранее сообщалось, что дело "Медведей SS" предано в суд. Статьи, которые им вменяются, предусматривают высшую меру наказания. Отмечалось,что это самая первая группа боевиков с “Азовстали”, которая предстанет перед судом.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 июля 2022 года можно прочитать здесь.