“И кто тут реальная угроза миру?”: в МИД Китая посчитали военные базы США по всему свету

В МИД Китая посчитали военные базы США по всему свету Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь задался вопросом, какая страна представляет реальную угрозу миру после того, как посчитал число военных баз США по всему миру. Результаты исследования китайский чиновник представил в соцсети.

Как можно увидеть по картинке, наибольшее число американских военных баз расположено на территории Японии (120), далее следуют Германия (119) и Северная Корея (73).

Военные базы США в мире, фото: Twitter Чжао Лицзяня

Напомним, ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил о целесообразности размещения в Восточной Европе американских военных баз с непрерывной ротацией контингента. Об этом Милли сказал во вторник 5 апреля, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

Также ранее в посольстве КНР заявляли, что реальной угрозой для мира являются США. Соединенные Штаты совершили агрессию против десятков стран по всей планеты, отметили китайские дипломаты.