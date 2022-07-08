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Здоровье8 июля 2022 0:10

Гастроэнтеролог Хорол поддержала идею ограничить продажу алкоголя в жару

Специалист объяснила, что в жару алкоголь повышает температуру тела человека
София ГОНЧАРОВА
Гастроэнтеролог Хорол поддержала идею ограничить продажу алкоголя в жару

Гастроэнтеролог Хорол поддержала идею ограничить продажу алкоголя в жару

Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол оценила идею ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в летний период.

Специалист объяснила, что в жару алкоголь повышает температуру тела человека и на организм ложится очень большая нагрузка.

- Повышение температуры тела - это усиление всех обменных процессов, усиление работы сердца. Человек может не выдержать и просто погибнуть, - заявила она в беседе с RT. - Я бы совсем ограничила это дело (продажу алкоголя в летний период).

Телеканал "360" напоминает, что днем ранее депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложили ограничить в России продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах. По его словам, в жару у человека повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, а алкоголь может лишь усугубить проблему.