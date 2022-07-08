Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире8 июля 2022 1:09

Покупка Илоном Маском Twitter может сорваться из-за невозможности пересчитать фальшивые аккаунты

Команда Маска не смогла верифицировать спамовые аккаунты Twitter
Мария ПАВЛОВА
Сделка по покупке Маском Twitter может сорваться из-за невозможности пересчитать фейковые аккаунты.

Сделка по покупке Маском Twitter может сорваться из-за невозможности пересчитать фейковые аккаунты.

Фото: REUTERS

Сделка по покупке Илоном Маском компании Twitter может не состояться. Об этом в четверг 7 июля пишет издание Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что камнем преткновения стала невозможность установить количество фальшивых пользователей в этой социальной сети.

«Команда Маска заключила, что данные Twitter о спамовых аккаунтах не поддаются верификации... (и) прекратила участие в некоторых обсуждениях о привлечении финансирования 44-миллиардной сделки», - цитирует РИА Новости публикацию WP.

Напомним, основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель-миллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Эту информацию подтвердили в компании Twitter.

Первым делом Илон Маск предложил сделать из офиса Twitter приют для бездомных и пригрозил вслед за Twitter купить Coca-Cola, «чтобы вернуть в нее кокаин».

Позднее Маск заявил о приостановке сделки по приобретению социальной сети Twitter до проверки данных по числу фейковых аккаунтов в соцсети.