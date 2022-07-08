Зеленский: Украина не отказывается от пути в НАТО

Зеленский заявил, что Украина по-прежнему стремится в НАТО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина по-прежнему будет стремиться стать членом НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг 7 июля в интервью телекомпании CNN. Зеленский мотивировал это тем, что членство в НАТО является единственной гарантией безопасности Украины.

«Пока я не вижу никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО. Мы не отказались от этого пути», - цитирует Зеленского РИА Новости.

Также президент Украины приветствовал вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинцы не готовы принять принадлежность каких-либо своих территорий России.

В то же время Зеленский высказал мнение, что США делают недостаточно для поддержки Украины и рассказал, что еще могут сделать Соединенные Штаты для Киева.

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