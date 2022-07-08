Неизвестный напал на экс-премьера Японии Синдзо Абэ

На бывшего премьера Японии Абэ совершено нападение, политик ранен и не приходит в сознание. Фото: REUTERS

На экс-премьера Японии Синдзо Абэ совершено нападение. Об этом сообщает в пятницу 8 июля агентство Киодо. По информации агентства, неизвестный напал на Абэ в 11.30 (05.30 по московскому времени).

Сообщается, что на политика напали, когда он выступал в городе Нара. Раненого Синдзо Абэ госпитализировали. По последней информации, политик не приходит в сознание и не подает признаков жизни.

Японские СМИ сообщают, то в Абэ стреляли сзади, предположительно, он ранен в область груди. Очевидцы слышали два выстрела.

Также сообщается, что подозреваемый в нападении на бывшего премьер-министра задержан, его допрашивает полиция.

Напомним, бывший премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что позиция украинского лидера Владимира Зеленского по членству в НАТО и его отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу российской спецоперации.

Ранее Синдзо Абэ предложил реформировать Совет безопасности ООН.

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