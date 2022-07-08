Экс-премьер Японии Абэ находится в состоянии остановки сердца и легких после нападения

Покушение на жизнь Синдзо Абэ в городе Нара Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится в "состоянии остановки сердца и легких" после покушения на его жизнь в городе Нара. Об этом сообщает телеканал NHK.

В Японии такими словами принято характеризовать клиническую смерть. Гибель пациента в этой стране может констатировать только уполномоченный врач.

Как ранее писал сайт kp.ru, неизвестный напал на Синдзо Абэ в 05.30 по московскому времени. Нападение совершено во время предвыборного выступления в городе Нара.

Японские журналисты утверждают, что в Абэ стреляли сзади и попали в область груди. Очевидцы рассказали представителям средств массовой информации, что слышали два выстрела.

Подозреваемого в покушении на жизнь политика арестовали и изъяли у него дробовик. Предположительно, именно это оружие и было использовано для нападения на Синдзо Абэ.