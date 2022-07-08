Лавров об отставке Джонсона: "Ушел и ушел"

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Глава российского внешнеполитического ведомства спокойно отнесся к сообщению, что Джонсон покинул занимаемый три года пост.

"Ушел и ушел", - заявил журналистам Лавров после министерского заседания "Группы двадцати" в пятницу, 8 июля 2022 года. Трансляция мероприятия ведется на странице МИД РФ в социальной сети "ВКонтакте".

Министр добавил, что британский премьер хотел изолировать Россию, но в итоге так получилось, что изолировали его самого.

При этом российский министр дал далеко не лестную характеристику деятельности бывшего премьер-министра Британии.

"Джонсон всей своей деятельностью доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать", - подчеркнул Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть свой пост. Помимо этого, он планирует покинуть должность лидера Консервативной партии.

Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за Консервативную партию. Он объяснил, что продолжал выполнять обязанности в последние дни, так как это "его долг".