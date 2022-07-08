ФАС не получала ходатайства о покупке Starbucks в России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала ходатайства о покупке сети кофеен Starbucks в России. Такое заявление сделали в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«На текущий момент ходатайств по указанной сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России», - приводит ТАСС заявление ФАС, где уточнили, что в случае поступления ходатайств, служба оценит их на предмет соответствия законодательству России.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на консультантов на рынке недвижимости сообщила, что Starbucks нашла покупателя на свой бизнес в России. Согласно данным издания, сеть кофеен, скорее всего, купит основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.

Напомним, в конце американская сеть кофеен Starbucks сообщила о своем решении покинуть российский рынок, отметив, что намерена оказывать поддержку своим сотрудникам в России, включая выплату заработной платы за шесть месяцев и помощь в новом трудоустройстве.

Первая кофейня компании открылась в Москве в 2007 году. На момент завершения работы в стране присутствовали свыше 100 заведений сети.