Детский омбудсмен Львова-Белова усыновила подростка из Донбасса

Мария Львова-Белова. Фото: Максим Григорьев/фотохост-агентство ТАСС

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова усыновила подростка из Донбасса. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, мальчик присоединился к семье в День семьи, любви и верности – 8 июля 2022 года.

"Сегодня к нашей семье присоединился еще один приемный сын, мы стали приемными родителями подростка из Донбасса, поэтому для нас сегодня особый будет праздник", - уточнила Львова-Белова.

По ее словам, семья отметила праздник в Муроме.

Напомним, в семье Львова-Беловой и священника Русской православной церкви Павла Когельмана воспитываются девать детей, из них четверо – приемных.

Как ранее писал сайт kp.ru, Мария Львова-Белова и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл попали в санкционный список Великобритании. Детский омбудсмен попала под в "черный список" британского министерства иностранных дел "за насильственное перемещение и усыновление украинских детей". По мнению форин-офиса, Львова-Белова позволила вывезти с территории, где шли боевые действия, в Россию порядка двух тысяч детей.