Украинские ракеты нанесли удар по ГЭС в Херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские ракеты нанесли удар по Гидроэлектростанции (ГЭС) в Новой Каховке, расположенной в Херсонской области. Об этом в пятницу, 8 июля, заявил заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации, уточнив, что в результате удара есть пострадавшие.

«Утром был нанесен удар по ГЭС (со стороны украинских войск). Есть пострадавшие, уточняем», - приводит РИА Новости его слова.

При этом власти региона уточнили, что система противовоздушной обороны (ПВО) удалось отразить атаку, таким образом предотвратив выход из станции из строя, поэтому угрозы для Северо-Крымского канала нет.

Напомним, днем ранее, 7 июля, российские военнослужащие предотвратили серию террористических актов в Херсоне. Как заявили в силовых структурах России, диверсионно-разведывательная группа координировалась в городе Бровары Киевской области.

Согласно данным российских силовых структур, диверсанты, которые намеревались осуществить теракт в Херсоне, заявили, что в Киеве недовольны тем, что в Херсонской области не данный момент мирная жизнь, и «поэтому их основной задачей было проведение серии террористических актов для того, чтобы создать в городе атмосферу паники и хаоса».