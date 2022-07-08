Московский муниципальный депутат Алексей Горинов приговорен к семи годам колонии за фейки о российской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мещанский районный суд Москвы принял решение приговорить муниципального депутата Красносельского округа Алексея Горинова к семи годам тюремного заключения в колонии общего режима, а также лишить права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

Московский муниципальный депутат был признан виновным по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в пресс-службе суда.

По данным следствия, 15 марта текущего года Алексей Горинов в ходе открытого заседания совета депутатов огласили ложные сведения о действиях Вооруженных сил России.

Фигуранткой дела также стала муниципальный депутат Елена Котеночкина, которая также присутствовала на открытом заседании совета депутатов Россию. За несколько дней до возбуждения уголовного дела она покинула страна. Уголовное дело в ее отношении выделено в отдельное производство, она объявилена в розыск.