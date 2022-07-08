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Политика8 июля 2022 11:33

Парламент ДНР отменил мораторий на смертные приговоры

Правовая норма вступит в силу после опубликования закона
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Парламент ДНР отменил мораторий на смертные приговоры

Парламент ДНР отменил мораторий на смертные приговоры

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Донецкой Народной Республики (ДНР) принял решение отменить мораторий на исполнение смертных приговоров.

«Данная правовая норма вступит в силу после опубликования закона Донецкой Народной Республики "О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики", который был принят 8 июля в рамках очередного пленарного заседания», - говорится в заявлении пресс-службы парламента.

Напомним, в начале июня этого года Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также Марокко Саадуна Брагима, которые воевали на стороне украинских националистических формирований. В суде наемники частично признали вину. Все трое приговорены к высшей мере наказания - смертной казни.

Как писал сайт kp.ru, в ДНР также рассчитывают до конца лета текущего года провести несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастных к совершению военных преступлений.