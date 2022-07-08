Умер Джеймс Каан, звезда фильмов «Крестный отец» и «Мизери»

Джеймс Каан умер в возрасте 82 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 82 лет ушел из жизни знаменитый актер Джеймс Каан, который был известен зрителям по ролям в фильмах «Крестный отец» и «Мизери». О смерти артиста сообщили его родственники.

«С глубоким сожалением сообщаем вам, что Джимми скончался вечером 6 июля. Вся семья очень ценит слова любви и соболезнования, и просит вас уважать личную жизнь и пространство ее членов в это непростое время», - говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях.

Джеймс Каан родился в 1940 году в Нью-Йорке в семье еврейских иммигрантов из Германии. Он выпустился из театрального университета Neighborhood Playhouse, и в 1963 году дебютировал в кино. Его дебютом стала роль в фильме Билли Уайлдера «Нежная Ирма». Среди значимых работ такие ленты как «Путешествие в Шайло», «Люди дождя», «Жизнь Брайана», «Леди в клетке», однако наибольшую известность актеру принесла роль Сантино «Сонни» Корлеоне в фильме «Крестный отец» Фрэнсиса Копполы.