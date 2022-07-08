Канада ввела новые антироссийские санкции Фото: REUTERS

Власти Канады расширили список антироссийских санкций.

Ограничительные меры были введены в отношении новостного агентства Regnum и Роскомнадзора. Канада также ввела запрет на импорт из России золота и ряда изделий из него.

Кроме того, в «черный список» добавили несколько российских журналистов, в том числе, ведущую Первого канала Екатерину Андрееву и обозревателя РИА Новости Петра Акопова. Санкции были введены и в отношении бывшего главы группы «Яндекс» Тиграна Худавердяна. Всего в санкционные список попало 15 организаций и 29 физических лиц.

Напомним, Канада расширила свой санкционный список в конце июня этого года. В него вошли дополнительно шесть физических, а также 46 юридических лиц, которые связаны с российским Военно-промышленным комплексом (ВПК)