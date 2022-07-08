В ДНР заявили о неудачной попытке ВСУ перейти в контрнаступление в Запорожье Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины попытались перейти в контрнаступление в Запорожской области, однако эта попытка была предотвращена союзными войсками, который поразили украинские войска из реактивных систем залпового огня «Ураган». Об этом в пятницу заявил первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов.

«Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе в Запорожской области. Только они начали накапливаться – живая сила, техника, – как туда прилетели наши «Ураганы». Больше у них возможности такой, в ближайшее время на этом направлении перейти в контрнаступление, нет», – сказал он в эфире «Первого канала».

По словам Безсонова, на главном участке фронта идут позиционные бои, в которых украинские воска несут потери. Как отметил замглавы Мининформации ДНР, наращивание сил и средства продолжается в направлении Северска, Соледара и Артемовска, где союзные силы одерживают победы в артиллерийских сражениях.