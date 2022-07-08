Путин заявил, что глобальный энергорынок не терпит суеты Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются заместить российские энергоресурсы, однако от того легче не становится, отметив, что глобальный энергорынок не терпит суеты.

«Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. Однако результат таких действий ожидаем, это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе и для домохозяйств», - заявил глава государства на совещании с членами правительства в пятницу, 8 июля.

Как отметил российский президент, в это демонстрирует то, что антироссийские санкции наносят «гораздо больший ущерб» именно тем странам, которые вводят такие ограничения. «Дальнейшее использование санкционной политики может привести к ещё более тяжёлым - без преувеличения, даже катастрофическим», - подчеркнул он.

По его словам, западные страны пытаются заставить другие государства, которые экспортируют нефть, нарастить объемы добычи черного, однако эти усилия вряд ли приведут к успеху. «Глобальный энергорынок очень такой… спокойный, стабильный на самом деле, не терпит суеты. Уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня», - заключил он.