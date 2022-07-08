Годовая инфляция в России в июне 2022 замедлилась до 15,9% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Годовая инфляция в России в июне текущего года замедлилась до 15,9% против 17,1% в мае. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,35%. Соответствующие данные в пятницу, 8 июля, приводит Росстат.

Отмечается, что в июне этого года впервые с августа 2021 года зарегистрирована продовольственная дефляция. Согласно приведенным данным, цены на продовольственные товары за месяц снизились на 1,1%, однако подорожали на 17,98% в годовом выражении, непродовольственные товары подешевели на 0,41% в месячном выражении, подорожав на 17,92% по сравнению с июнем годом ранее. Стоимость услуг за месяц подорожала на 0,88% и на 10,17% за год.

Как отмечается, снижение потребительских цен на 0,6% и более зарегистрировано в 35 российских регионах. Лидерами по данному показателю стали Республика Дагестан (потребительские цены снизились на 2,1%), Севастополь (на 1,4%) и Чеченской Республике (на 1,2%) на фоне удешевления продуктов питания на 3,8%, 3,4% и 2,3%, соответственно. Тем временем в 11 российских регионах стоимость товаров и услуги выросла на 0,1-0,5%.