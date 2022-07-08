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Политика8 июля 2022 19:20

Минобороны России сообщило о доказанных фактах глумления киевского режима над украинцами

Минобороны России: работники разведки Украины были ранее судимы за разбои и грабежи
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минобороны России сообщило о доказанных фактах глумления киевского режима над украинцами

Минобороны России сообщило о доказанных фактах глумления киевского режима над украинцами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны России сообщили о начале детального расследования преступлений властей Украины в отношении граждан республики. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, факты глумления киевского режима над украинцами доказаны.

«Факты глумления и издевательств киевского режима над собственным народом установлены и имеют достаточную доказательную базу. Эти преступления детально расследуются, а виновные неизбежно понесут справедливое заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния», – сказал он на брифинге.

Как рассказал Мизинцев, многие сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины судимы и имеют наркотическую зависимость. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ, это может служить доказательством того, что провокации, в том числе с гибелью мирных граждан, проводят люди с бандитским опытом.