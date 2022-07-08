Сенатор Цеков назвал «террористическими методами» американские призывы атаковать Крымский мост. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

В США звучат все более несдержанные предложения в адрес России. На этот раз бывший главком сил НАТО в Европе генерал Филип Бридлав предложил атаковать Крымский мост. По его мнению, этот объект является «законной целью» для Украины.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с «Газетой.Ru» назвал предложение генерала террористическим актом. Он отметил, что подобные заявления указывают на уровень всей американской руководящей верхушки.

-Это люди, которые призывают действовать террористическими методами. Нам должно быть понятно, откуда терроризм получил распространение по всему миру, - говорит сенатор.

Призывы Бридлава к подобным действиям воспринимаются некоторыми гражданами всерьез, среди населения Украины, США и других стран мира создаются определенные настроения. Тому доказательство – недавно были задержаны двое немецких солдат, планировавших устроить нападение на Крымский мост.

Сенатор призвал «держать ухо востро», но переживать о таких заявлениях не стоит. Жители Крыма и гости полуострова в безопасности, как и мост.

- Мост защищен. К нему практически невозможно подобраться. Нанести удар ракетный тоже практически невозможно из-за удаленности от Украины и отличной защиты моста и с воздуха, и с воды, и с земли, — констатировал Цеков.

Военный эксперт, военный историк, директор музея войск ПВО в микрорайоне Заря города Балашиха Юрий Кнутов подтвердил, что Крымский мост надежно защищен. Но для полного спокойствия российской армии необходимо взять под контроль Николаев и Одессу, чтобы обеспечить судам спокойное судоходство в Черном море, передает его слова телеканал "360".

Тем временем, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что украинские войска не станут использовать переданное им оружие для атак территории РФ. Она отметила, что Берлин передает тяжелое вооружение Киеву под гарантии неприменения по территории России, пишет Rt.