Российские военные впервые применили для борьбы с малогабаритными дронами на Украине ружье радиоэлектронной борьбы

Для борьбы с малогабаритными беспилотниками в ходе проведения спецоперации впервые применили ружье радиоэлектронной борьбы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские военные в ходе спецоперации на Украине впервые применили для борьбы с беспилотниками новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801. Об этом в субботу 9 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сообщается, что ружье используется против малоразмерных беспилотников.

«Такие средства борьбы, как ружье ЛПД-801, могут достаточно эффективно противодействовать украинским коптерам, поскольку многие из них являются переделанными в бытовых условиях БЛА. Они изначально не были рассчитаны на использование в условиях серьезного радиоэлектронного противодействия», - рассказал собеседник агентству.

Напомним, российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые применили на Украине в ходе спецоперации. Аппараты показывают высокую эффективность применения и достаточно удобны в использовании.

Ранее в Брянской области сбили украинский беспилотник, пытавшийся трижды атаковать село Случевск.