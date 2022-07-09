Президент Германии поставил на место Зеленского

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: REUTERS

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поставил на место украинского коллегу Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, потребовав объясниться за нанесенное "историческое оскорбление". Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

В присутствии журналистов Штайнмайер в жесткой форме три раза поднимал вопрос, почему его отказались принять в Киеве, но ни разу не получил четкого ответа, пишет издание.

Сначала Зеленский назвал тот инцидент "крупным недоразумением" и предложил Штайнмайеру прибыть в Киев 8 мая. Такой ответ не устроил немецкого президента, и он снова задал вопрос.

Тогда глава Украины начал утверждать, что ничего не знал о случившемся. Это разозлило президента Германии, утверждают журналисты.

"Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать все это сейчас", - заявил Штайнмайер.

Когда же Зеленский попытался сменить тему, немецкий лидер в третий раз задал тот же самый вопрос. Как пишет Spiegel в результате он получил "уклончивую, но, вероятно, достаточно сломленную реакцию от украинца".

Как ранее писал сайт kp.ru, оскорбивший немецкого президента инцидент произошел в апреле 2022 года. Владимир Зеленский отказался принять Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы, о чем сообщили германские журналисты со ссылкой на украинские правительственные круги.

Штайнмайер планировал посещение Украины в среду, 13 апреля 2022 года. Журналисты утверждают, что именно Зеленский выразил нежелание принимать коллегу из ФРГ, аргументируя это "тесными связями Штайнмайера с Россией в последние годы, в частности, в качестве главы МИД – с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым".

Напомним, позднее президент Германии подтвердил, что его нахождение в Киеве в составе делегации сочли нежелательным.