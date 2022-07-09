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Политика9 июля 2022 15:09

Зеленский снял с должности посла Украины в Германии Мельника

Украинский лидер освободил Андрея Мельника от занимаемого поста
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Андрей Мельник, фото: сайт МИД Украины

Андрей Мельник, фото: сайт МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Германии Андрея Мельника.

"Уволить Мельника Андрея Ярославовича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия", - отмечается в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.

Кроме этого, глава украинского государства уволил послов страны в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии.

Ранее kp.ru писал, что Мельник снова унижает немцев. Посол Украины назвал немецких интеллектуалов "кучкой слабоумных ничтожеств.

Также ранее Junge Welt сообщило, что посол Украины Мельник открыто вмешивается во внутренние дела Германии. Мельнику нужно бы освежить в памяти содержание Венской конвенции, поскольку его действия в течение нескольких последних лет являются пощечиной всем правилам дипломатического поведения, отмечало издание.

Новость дополняется.