Слуцкий считает, что референдумы о вхождении в состав России на освобожденных территориях лучше проводить одновременно

Леонид Слуцкий, фото: Сергей Фадеичев, ТАСС

Руководитель фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что референдумы на освобожденных территориях об их будущем статусе следует проводить одновременно. Об этом он заявил в ходе брифинга сегодня, 9 июля, по итогам поездки делегации ЛДПР в Луганскую Народную Республику (ЛНР).

"Когда это может быть? Выскажу сугубо свою личную точку зрения о том, что, наверное, если другие регионы, освобожденные от нацизма, захотят провести референдум о будущем своей территории, то это имело бы смысл сделать сообща, совместно", - сказал он.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Луганской народной республики (ЛНР).

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 июля 2022 года можно прочитать здесь.