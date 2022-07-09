Зеленский снял с должностей послов Украины в четырех странах

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил послов Украины в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии, соответствующие указы были опубликованы сегодня, 9 июля, на сайте Зеленского.

Посол Украины в Индии также освобожден от занимаемых одновременно должностей посла Украины на Мальдивах, в Непале, на Шри-Ланке и в Бангладеш.

Ранее Зеленский снял с должности посла Украины в Германии Мельника.

Ранее kp.ru писал, что Мельник снова унижает немцев. Посол Украины назвал немецких интеллектуалов "кучкой слабоумных ничтожеств.

Также ранее Junge Welt сообщило, что посол Украины Мельник открыто вмешивается во внутренние дела Германии. Мельнику нужно бы освежить в памяти содержание Венской конвенции, поскольку его действия в течение нескольких последних лет являются пощечиной всем правилам дипломатического поведения, отмечало издание.