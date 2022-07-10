Байден рассказал о цели визита в Саудовскую Аравию

Байден рассказал, зачем едет в Саудовскую Аравию. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден рассказал о цели своего предстоящего визита в Саудовскую Аравию. Он объяснил необходимость такого визита тем, что взаимодействие с королевством поможет США противостоять России и конкурировать с Китаем.

«Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, работать над большей стабильностью в важном регионе мира», - заявил Байден в статье для издания Washington Post, опубликованной в воскресенье 9 июля.

Байден отметил, что американские и саудовские власти, в частности, ведут совместную работу над расширением поставок нефти и снижением цен на нее на мировом рынке.

Ранее обозреватель британского издания The Telegraph заявил, что Саудовская Аравия не позволяет Западу «задушить» российскую экономику и предложил этой стране увеличить добычу нефти, чтобы помочь США и Европе смягчить кризис стоимости жизни.

Также американский журнал Foreign Policy писал, что Саудовская Аравия хочет поквитаться с президентом США Джо Байденом за его недружественное отношение к стране и делает выбор в пользу президента России Владимира Путина.