Коэффициент заболеваемости коронавирусом в России достиг максимума с февраля 2022 Фото: Shutterstock

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России достиг отметки 1,13, что стало максимумом с 13 февраля текущего года.

Как передает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба, по последним подсчетам, в Санкт-Петербурге данный коэффициент равен 1,06, в Пермском крае 1,09, в Московской области - 1,14, в Самарской - 1,15, Воронежской области - 1,16, и Ростовской - 1,28. Отмечается, что в Москве рост составил до 1,62, в Нижегородской области - до 1,69, что стало самым показателем с 7 февраля.

Коэффициент заболеваемости демонстрирует среднее число людей, которые успевают заразить вирусом от одного носителя до изоляции. Соответствующие данные используют, в том числе, для оценки готовности регионов к снятию ограничительных мер, а позже - готовности к проведению массовых мероприятий.

Напомним, накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об увеличении числа случаев заражения коронавирусом в мире. По его словам, за последние две недели данный показатель вырос на 30%.