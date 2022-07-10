Врач рассказал, как остудить помещение без помощи кондиционера и вентилятора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал остудить помещение без помощи кондиционера и вентилятора. По его словам, в помощь может прийти таз с холодной водой и льдом.

«Если нет кондиционера … нет вентилятора, нужно открывать окна и двери для проветривания, устраивая сквозняк, покидая на это время помещение. Можно поставить на подоконник таз с холодной водой и льдом и при нагревании менять ее», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Эксперт уточнил, что если человек находится в жарком помещении, где нет возможности принять холодный душ, например в офисе, то, во-первых, необходимо поддерживать питьевой режим. Как он отметил, в таком случае нужно понемногу, но регулярно пить прохладную воду. Кроме того, в жару нужно одеваться «в максимально легкую, просторную одежду», а также время от времени можно ополаскивать лицо холодной водой.

«Также можно протирать смоченным в холодной воде полотенцем зоны подмышек, грудь. Также можно намочить ткань и приложить к области затылка, лба», - отметил врач.