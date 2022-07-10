Украинские военные выпустили пять снарядов по Донецку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные утром в воскресенье, 10 июля, выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:55 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», - говорится в заявлении представительства.

Ранее в СЦКК сообщили, что украинские военные с раннего утра 10 июля обстреляли шесть районов Донецка, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем ранее, в субботу, 9 июля, в Министерстве обороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили ангар с британскими гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, которые обстреливали Донецк.