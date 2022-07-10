Специалист по безопасности объяснил, как переполненный почтовый ящик привлекает воров в квартиру

Эксперт дал светы, как обезопасит жилье на время отпуска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы Денис Кувиков посоветовал, как обезопасить квартиру на время отпуска.

Традиционно, этот период становится «горячим сезоном» для грабителей. Прежде чем отправляться в путешествие, стоит позаботиться о сохранности имущества.

Первым делом, стоит договориться с соседями, чтобы они присматривали за недвижимостью, заходили поливать цветы и забирали из почтового ящика квитанции. Ведь порой именно переполненный почтовый ящик – это первый сигнал, что хозяина долго нет. Соцсети дадут преступникам ответ, куда и как надолго вы уехали.

Еще один способ защиты – это разнообразные охранные системы. Сегодня «умный дом» позволяет настроить сценарий включения и выключения света, имитируя присутствие в квартире.

- Чаще всего воры забираются в квартиры на первых этажах. Тут спасут решетки на окнах и датчики движения, если квартира уже охраняется, - говорит эксперт RT.

Часто воры примечают объекты по выставленным за дверь коробкам от дорогостоящей техники. Это подсказывает, что внутри есть чем поживиться.

- Перед отъездом все таки спрячьте особые ценности. Если все же кража произойдет, то вы минимизируете потери, - заключил специалист.

В преддверии сезона отпусков активизировались мошенники, которые делают полные копии сайтов по продаже билетов и бронированию отелей, чтобы получить доступ к банковским данным доверчивых туристов, сообщает телеканал "360".

Часто, получив такие сведения, преступники могут оформить кредит на человека, но даже от этого можно защититься. Банк России предложил россиянам возможность устанавливать "самозапрет" на выдачу кредита и тем самым обезопасить себя от мошенников, пишет Life.